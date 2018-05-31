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Вихованка «Джерела» на спеціальному візку підкорила гору Парашку

Дарина Смеречанська

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Вихованка навчально-реабілітаційного цент​​​​ру «Джерело» цими вихідними на спеціальному візку піднялася на гору Парашку (1268,5 м). Її мрію про гірські подорожі здійснили волонтери ГО «On 3 wheels – Фонд здійснення мрій».

 

Це був перший похід у гори зі спеціальним візком – жульєткою – у цьому році.​​​​ Участь у поході взяло 15 волонтерів. Восьмеро хлопців, розділившись на групи, почергово вели жульєтку з Христиною під гору. Під час складніших підйомів несли її гуртом. «Попри усі складнощі, які зазвичай бувають при сходженні, подорож була надзвичайно веселою та позитивною. Усіх нас об’єднувала і підтримувала чудова Христина. Вона почула про подорожі в гори на жульєтці від своїх друзів, які є теж вихованцями «Джерела», і від того часу мріяла потрапити в Карпати, відчути цю неймовірну атмосферу гірського походу», – розповів координатор проекту Сашко Луцик.

За словами організаторів, наступне сходження планується 23 червня. Активісти піднімуться на гору Гостра, що неподалік гори Пікуй. Загалом заплановано до жовтня здійснити 12 походів.

Нагадаємо, люди з інвалідністю мають змогу підкорювати гірські вершини за допомогою спеціального французького возика LaJoelette (жульєтка). Торік команда On3wheels здійснила також 12 походів для людей з інвалідністю у різні точки українських Карпат за допомогою жульєтки, зокрема підкорили Говерлу.

Довідка

Команда On3wheels у 2016 році здійснила унікальну велоподорож до Лісабону. Тоді разом з Іваном Маслюком, який живе з ДЦП, вони перетнули 12 країн. Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальному триколісному велосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отримав назву On3wheels (На трьох колесах). Хлопці не залишилися осторонь проблем людей з інвалідністю і приїхавши додому розпочали новий і унікальний для України проект La Joëlette – підкорення вершин людьми з інвалідністю, який успішно впроваджують другий рік поспіль.

Фото: ГО «On 3 wheels – Фонд здійснення мрій»

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