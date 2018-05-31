В Україні взялися за прийняття стандартів безпеки для дитячих майданчиків

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості ухвалив попереднє позитивне рішення щодо впровадження стандартів безпеки на ігрових майданчиках. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Ігор Васюник, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні отримав відповідь від Національного органу стандартизації щодо включення в програму на 2018 рік робіт з впровадження в Україні європейських стандартів безпеки для вуличного ігрового обладнання (EN1176:2017 та EN 1177).

На сьогодні існує велика проблема з невідповідністю дитячого ігрового обладнання будь-яким стандартам безпеки, незатвердженими вимоги безпеки та методи випробувань дитячого ігрового обладнання, немає контролюючого органу, який би здійснював нагляд за дотриманням норм безпеки на дитячих майданчиках. Як наслідок, більшість ігрових майданчиків, які були встановлені впродовж останніх 20 років, на даний час мають технічне оснащення, яке може бути небезпечним для дітей», – пише І. Васюник.

Ініціатор впровадження цих європейських стандартів в Україні Богдан Цюваник запевняє, що це рішення – це лише перший крок, адже попереду ще обов’язкове затвердження їх на державному рівні.

«Перший крок – зробити європейські стандарти рекомендованими, другий – обов’язковими, а третій – надання комусь повноважень контролювати їх дотримання. Чи це має бути створена якась інспекція, чи надати це якимось приватним фірмам без можливості штрафування, чи надати вже існуючим органам (Держархбудконтролю чи ще комусь). Загалом це не має значення, головне, щоб це було ефективно», – розповів Львівському порталу Б. Цюваник.

Детальніше про проблеми дитячих майданчиків можна прочитати на сайті Львівського порталу у статті: Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»