У Стрийському парку відновили підсвітку фонтану «Івасик-Телесик»

Фонтан «Івасик-Телесик» у Стрийському парку знову засяяв кольоровими вогнями. Підсвітка не функціонувала останні три роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами в.о. директора установи «Стрийський парк» Олени Мазурик, прикрасою парку знову став фонтан «Івасик-Телесик» з додатковим освітленням у жовтих, зелених і синіх кольорах. Відновлення підсвічування було здійснено коштами та зусиллями працівників Стрийського парку. Раніше підсвічування не функціонувало 3 роки.

У планах керівництва створення огорожі навколо всього парку.

«Одним з найголовніших напрямів роботи парку є створення огорожі навколо усієї території, аби у парку було цілковито безпечно. Ще одним важливим напрямом роботи парку зараз є слідкування за чистотою води в озері. Для цього ми будемо намагатись за допомогою насосів підтримувати циркуляцію води у ставку.

Також, в порівнянні з попередніми роками, у нас збільшилась кількість відвідувачів майже вдвічі», – розповіла Олена Мазурик.

Працівники парку планують також зробити підсвічування у ставку, де перебувають лебеді. Водночас є проблема із вандалізмом.

«Ми додатково встановили 11 смітників у Платановій алеї і чекаємо на нові лавки. Проте, на жаль, маємо проблему з вандалізмом», – повідомила вона.