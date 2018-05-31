ОСТАННІ НОВИНИ

У педагогічні та медичні виші першочергово зараховуватимуть охочих працювати в селах

Юлія Шпак

|

Уряд визначив, як відбуватиметься першочергове зарахування на бюджет тих вступників, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу. Відповідну постанову було прийнято під час засідання Кабміну вчора, 30 травня. Документ набере чинності 1 січня 2019 року й діятиме починаючи зі вступної кампанії 2019-го. Про це повідомляє прес-служба МОН.

 

Зазначається, що правом першочергового зарахування зможуть скористатися вступники до медичних та педагогічних вишів на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я». Їм треба буде відпрацювати в сільській місцевості не менш як 3 роки – на цей період фахівцям безкоштовно надаватимуть житло з оплатою опалення і освітлення.

«Наприкінці 2016 року Верховна Рада відмінила примусове працевлаштування випускників медичних вишів, адже вільний вибір місця подальшої роботи – це їхнє конституційне право. Водночас була передбачена можливість першочергового зарахування до медичних і педагогічних університетів тих вступників, які самі виявлять бажання відпрацювати в сільській місцевості. І сьогодні Уряд прийняв дуже важливе рішення, визначивши, як відбуватиметься цей процес – хто формуватиме потребу в кадрах, як укладатимуться угоди тощо. Ми сподіваємося, що це дозволить покращити рівень надання освітніх та медичних послуг в селах, залучити туди більше молоді», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Прогнозовану потребу в фахівцях з вищою медичною чи педагогічною освітою в певній місцевості визначатимуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Щороку до 1 лютого вони подаватимуть відповідний список до ОДА, де до 1 березня оголошуватимуть конкурс на укладення угод на відпрацювання. Під час його проведення перевага надаватиметься жителям тих населених пунктів, де розташований роботодавець (або найближчих до них).

Угоди з переможцями підписуватимуть до 30 травня. У підсумку вступники отримують право на першочергове зарахування, а роботодавець – гарантію наявності фахівця за визначеною спеціальністю (спеціалізацією) та рівнем вищої освіти.

Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу. Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати кошти, витрачені вишем на його підготовку.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...