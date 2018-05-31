У Національній академії сухопутних військ готують випуск понад три сотні лейтенантів

У суботу, 2 червня 2018 року в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться урочистий ритуал випуску молодих офіцерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

Передбачається, що на урочистості з цієї нагоди завітають представники керівництва Міністерства оборони України, командування ЗС України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування Львівщини й міста Львова, а також рідні та близькі випускників.

Цього дня військове звання «лейтенант» отримують понад три сотні вихованців видового військового вишу. Серед них – 25 учасників бойових дій на сході України, які у 2014 році вступили на навчання до Академії безпосередньо з фронту. Восьмеро військовослужбовців за мужність та професіоналізм, що були виявлені у зоні бойових дій на сході України, нагороджені орденами «За мужність» та медаллю «Захиснику Вітчизни».

Цікаво, що цього річ шестеро вихованців Національної академії сухопутних військ закінчують навчання на «відмінно» та отримають золоті медалі, ще 26 – дипломи з відзнакою.

Всі цьогорічні випускники видового військового вишу продовжать службу у бойових частинах ЗС України. Чимало з них, після становлення на первинних посадах та злагодження у підрозділах, відбудуть для виконання завдань за призначенням у районах проведення Операції об’єднаних сил.