У Львові знову шукають вибухівку у дев’ятьох бізнес-центрах

Поліцейські знову перевіряють повідомлення про замінування дев’ятьох будівель львівських бізнес-центрів. На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 31 травня, до поліції звернулися співробітники Центру безпеки міста, які повідомили, що близько 11.00 вони знову отримали електронного листа з інформацією про замінування дев’ятьох будівель львівських бізнес-центрів. Три з них розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Героїв УПА, Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка.

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб.

Правоохоронці проводять евакуацію людей та обстежують офісні приміщення та прилеглі до них території. Наразі встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, вчора, 30 травня, повідомлення про замінування дев’ятьох бізнес-центрів у місті надходило двічі: вдень та пізно ввечері.

В обох випадках на місце події виїжджали вибухотехніки та інші спецслужби, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Станом на ранок вказані бізнес-центри працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, бізнес-центри у Львові «мінують» уже кілька днів поспіль. Всі повідомлення про замінування були неправдивими.