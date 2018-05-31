У Львові впіймали молодика, який серед ночі поцупив автомобіль

У Львові правоохоронці викрили зловмисника, причетного до незаконного заволодіння автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Сихівський відділ поліції 29 травня звернувся за допомогою 38-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що уночі невідома особа викрала його автомобіль «Фольксваген Гольф-2», який він залишив на вулиці Зубрівській.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 19-річний місцевий мешканець. Автомобіль у нього вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.