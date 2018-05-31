Цього року літні табори працюють при 41 школі Львова

Цього року у Львові організували роботу 41 пришкільного табору, де діти мають можливість оздоровитися та поліпшити знання з іноземних мов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У цьому році організовано роботу 41 пришкільного табору, де діти матимуть можливість оздоровитися. Пришкільні табори працюють для учнів однієї школи, і є так звані табори, які мають змогу відвідувати учні різних шкіл. Із них 20 шкіл організували мовні табори, які називаються «Lviv kids», де діти поряд із відпочинком матимуть можливість вдосконалити знання із іноземних мов. До роботи таких пришкільних таборів долучені волонтери – носії мови, які матимуть можливість працювати із дітьми виключно англійською мовою.

Окрім того, представники різноманітних громадських організацій, також аніматори-старшокласники, які впродовж року мали можливість організувати курси аніматорства для старшокласників певних шкіл нашого міста, сьогодні долучаються до роботи в пришкільних таборах», – розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

У програмах пришкільних таборів є екскурсії, відвідування театрів, майстер-класи, спортивні забави. Всі ці заходи організовують самі вчителі або представники громадських організацій.

Нагадаємо, цього літа близько тисячі обдарованих учнів зі Львова поїдуть на безкоштовний відпочинок у Карпати. Детальний перелік осіб, які також можуть коштом бюджету міста поїхати влітку у табір, – тут.