Реорганізувати чи продати: обласна влада ніяк не вирішить долю Дитячого кардіоревматологічного санаторію на Коновальця

Комунальний дитячий кардіоревматологічний санаторій, який знаходить у Львові на вулиці Коновальця, продовжують утримувати за бюджетні кошти, хоча пацієнтів він вже давно не приймає. Це питання піднімалося ще у жовтні минулого року, але по сьогодні проблеми з приміщення не вирішено.

Варто розуміти, що кожного року на цей санаторій з бюджету виділяються 3,5 млн гривень. У ньому продовжують сидіти працівники, які отримують зарплату за ніщо.

Як зазначила на зустрічі з журналістами директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірини Микичак, цей санаторій вже давно не діє, адже в сучасному світі немає гострої проблеми з дитячим ревматизмом і хворі не бачуть сенсу проходити лікування у місті.

«Наші відбіркові комісії старались десь трохи відправляти пацієнтів у цей санаторій, але нема таких хворих, нема ревматизму сьогодні в Україні. Ніхто не хоче йти лікуватись в санаторій у центрі Львова, люди хочу десь на море чи в Карпати», – зазначила вона.

З жовтня колектив отримує 2/3 зарплати за простій. Жінка, яка виконувала обов’язки головного лікаря, звільнилась та пішла працювати в іншу медичну установу. Департамент охорони здоров’я ЛОДА знайшов людину, яка звільнилася з «ОХМАТДИТу» і пішла сюди на посаду в. о. головно лікаря тільки для того, щоб виписувати людям платіжки на зарплату.

«Я постійно прошу обласну раду прийняти рішення про закриття санаторію. Нам той будинок дійсно не потрібний, бо через його конструкцію там не можливо зробити ні госпіс, ні поліклініку. Так, нас потрібні приміщення, до прикладу під спортивний диспансер, але нас потрібні сучасні, просторі приміщення», – пояснює І. Микичак.

Варто нагадати, облрада пропонувала реорганізувати комунальний дитячий кардіоревматологічний санаторій шляхом приєднання його до обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», але ця лікарня від нього відмовилась.

Львівський портал звернувся за коментарем з цього питання о заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка, який ще у жовтні висловлював позицію ЛОР, яка полягала у тому, щоб провести максимально широке обговорення із залученням громадськості, взяти до уваги думки всіх сторін і ухвалити рішення.

«Питання цього санаторію було винесено департаментом охорони здоров’я. Громадські активісти підняли шум, що мовляв щось хочеться вкрасти, розікрасти і так далі. Ми дали час, я провів 2 круглих столи щодо цього питання і попросив, щоб громадські активісти висловили свою думку, як вони бачать використання цього приміщення, враховуючи те, що нам треба величезні кошти в медицині. Це було в листопаді 2017 року.

Станом на зараз жодних офіційних чи неофіційних позицій ні від кого не поступало. Єдине, що була пропозиція одного з громадських активістів Андрія Вихопня, який сказав, що він противник проведення аукціону, це питання треба виносити на інвестиційний конкурс. Ми напрацювали положення про інвестиційний конкурс, навіть виставили це питання на конкурс відповідної комісії, але це має бути проголосовано на сесії обласної ради», – розповів заступник голови облради.

Також Володимир Гірняк додав, що на сесію Львівської обласної ради, яка відбудеться 5 червня (крайню перед канікулами), передбачено дуже багато питань, тому більше реалістично, що за це питання будуть голосувати вже у вересні. Відтак, чиновник закликає громадських активістів звертатися з пропозиціями щодо використання цього приміщення, щоб поставити крапку у цьому питанні.