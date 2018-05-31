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На Волині автобус з львівськими школярами потрапив у ДТП

Юлія Шпак

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Сьогодні, 31 травня, о 18:30 на Волині біля Ковеля в ДТП потрапив автобус, який віз дітей львівської школи №7 екскурсію. Про це повідомляє у Facebook співробітник поліції Ігор Зінкевич.

 

У повідомленні зазначається, що в автобусі знаходилось близько 40 учнів.

«При проїзді через міст автобус не розрахував висоту бігборда та збив його дахом. Після чого виїхав на зустрічну та зачепив «Жигуль». Конструкція бігборда впала на «Жигуль».  На щастя, пасажири і водій встигли покинути автомобіль  до падіння. Потерпілих внаслідок ДТП немає», – йдеться у повідомленні.

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