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На Донбасі постраждало двоє українських військових

Омелян Шевчук

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Упродовж минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії тривали на всіх напрямках. Під час бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

 

Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів.

На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве та Новотроїцьке. Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.

За даними розвідки минулої доби двох окупантів знищено та ще четверо поранено.

Упродовж ночі поточної доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає.

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