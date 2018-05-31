Львівському трамваю – 124 роки

Сьогодні, 31 травня, ЛКП «Львівелектротранс» уже традиційно святкує День львівського трамвая. Цьогоріч виповнюється 124 роки з того дня, як у місті почав курсувати перший електричний трамвай. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Як і у попередні роки, у цей святковий день, керівництво відзначить подяками найкращих працівників підприємства, що вирізнились особливо ефективною та сумлінною працею впродовж останнього року», — розповів начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Також повідомляється, що Львовом курсуватиме незвичний екскурсійний трамвай, який провезе гостей цікавими вулицями в історії міста часів австрійської епохи.