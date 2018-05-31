Львівський психоневрологічний диспансер переїде у Винники

У Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері, що на вулиці Коциловського, планують скоротити адміністрацію, бухгалтерію, та харчоблок. В той ж час стаціонар диспансеру перенесуть у Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих у Винниках. Про це вчора, 30 травня, під час зустрічі з журналістами повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірини Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

Долю вивільненого приміщення на Коциловського вирішуватиме обласна рада.

«Відділення стаціонару психоневрологічного диспансеру буде розміщене в госпіталі інвалідів і репресованих у Винниках. Те, що стосується консультативної допомоги, буде працювати дальше. Ті пацієнти, які будуть потребувати психіатричної допомоги, будуть госпіталізовуватись у психіатричну лікарню», – розповіла Ірина Микичак.

Також вона додала, що психіатрична лікарня зменшиться в ліжках.

Такі зміни йдуть через загальну реорганізацію психіатричної служби у Львівській області.

«Ми ініціювали реорганізацію психіатричної служби. Йде мова про об’єднання кадрової служби, адміністрації, бухгалтерії, харчування і так далі. Децентралізація психіатрії означає, що не має бути 100 відділень психіатричної лікарні, не мають пацієнти, які мають розлади психіки, всі лежати в психіатричній лікарні. В звичайних лікарнях, такі як обласна клінічна, обласна дитяча мають бути відділення кризових станів», – пояснила керівниця департаменту.