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Львівський психоневрологічний диспансер переїде у Винники

Соломія Григор'єва

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У Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері, що на вулиці Коциловського, планують скоротити адміністрацію, бухгалтерію, та харчоблок. В той ж час стаціонар диспансеру перенесуть у Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих у Винниках. Про це вчора, 30 травня, під час зустрічі з журналістами повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірини Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Долю вивільненого приміщення на Коциловського  вирішуватиме обласна рада.

«Відділення стаціонару психоневрологічного диспансеру буде розміщене в госпіталі інвалідів і репресованих у Винниках. Те, що стосується консультативної допомоги, буде працювати дальше. Ті пацієнти, які будуть потребувати психіатричної допомоги, будуть госпіталізовуватись у психіатричну лікарню», – розповіла Ірина Микичак.

Також вона додала, що психіатрична лікарня зменшиться в ліжках.

Такі зміни йдуть через загальну реорганізацію психіатричної служби у Львівській області.

«Ми ініціювали реорганізацію психіатричної служби. Йде мова про об’єднання кадрової служби, адміністрації, бухгалтерії, харчування і так далі.  Децентралізація психіатрії означає, що не має бути 100 відділень психіатричної лікарні, не мають пацієнти, які мають розлади психіки, всі лежати в психіатричній лікарні. В звичайних лікарнях, такі як обласна клінічна, обласна дитяча мають бути відділення кризових станів», – пояснила керівниця департаменту.

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