Львівські дорожники борються з борщівником

Львівські дорожники почали косити борщівник Сосновського на узбіччях доріг державного значення. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Борщівник Сосновського ліквідували вже на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-06 Київ–Чоп, Н-13 Львів– Самбір–Ужгород та Т-14-18 Нижанковичі–Самбір–Дрогобич–Стрий, а також на автомобільній дорозі місцевого значення О141902 Турка–Східниця.

Зазначимо, борщівник Сосновського – це отруйна рослина, яка виділяє водянисту речовину, що під дією сонця спричиняє серйозні опіки. При безпосередньому контакті з нею людина може отримати опіки 1-3 ступенів.

Через те, що насіння борщівника Сосновського легко розповсюджується вітром і може зберігатись у землі до десяти років, боротися з цією рослиною є досить складно. В Україні борщівник найбільш поширений саме у Львівській та Івано-Франківській областях.

Активно насаджувати борщівник Сосновського в Україні розпочали наприкінці 1940-х років як кормову рослину. Однак від неї молоко ставало гірким, через це використовувати борщівник у сільському господарстві відмовились.

Фото: Служба автомобільних доріг у Львівській області