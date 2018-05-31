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Львів'ян запрошують на прощу до Зарваниці

Дарина Смеречанська

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Львів’ян запрошують 14−15 липня на загальноукраїнську прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) запрошує усіх вірних на паломництво, щоб спільно просити у Матері Божої помочі для України, заступництва для родин.

На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава і Отець УГКЦ, Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де Єпископи, священики та вірні молитимуть Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Серед запланованих заходів: Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 14 липня, а проти ночі на 15 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.

Програма прощі:

Субота, 14 липня

16.00 — Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 — Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 — Архиєрейська Божественна Літургія

(каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 — Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 — Молебень до Пресвятої Богородиці

(площа біля собору).

00.00 — Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 — Освячення води. Хресна дорога.

00.30 — Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 — Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 15 липня

07.00 — Утреня (собор).

08.30 — Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 — Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 — Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 — Обід.

12.00 — Божественна Літургія (собор).

14.00 — Божественна Літургія (собор).

 

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