Вулицями Львова пройде хода на підтримку сімейних цінностей

У неділю, 3 червня, у Львові відбудеться мирна акція та хода з метою захисту й підтримки сімейних цінностей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Акція розпочнеться о 12.20 год. біля входу у Львівську міську раду і завершиться о 13.20 год.

Хода вирушить за маршрутом: пл. Ринок, 1 — вул. Беринди — просп. Свободи — вул. Академіка Гнатюка — вул. Січових Стрільців — вул. Університетська — вул. Листопадового Чину — площа Святого Юра.

Додамо, що організатором події є ГО «Благословення».