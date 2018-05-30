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Водія маршрутки, який відмовився везти дітей загиблого АТОвця, обіцяють покарати

Дарина Смеречанська

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Керівництво Львівського АТП 14631 попросило вибачення за ганебний випадок, який стався із дітьми загиблого учасника АТО з Луцька Романа Луцюка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як відомо, нещодавно водій рейсового автобусу Львів-Луцьк на Волині відмовився безкоштовно везти дітей загиблого учасника АТО з посвідченням сім’ї загиблого.

Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною.

Окрім того, до водія буде вжито заходів дисциплінарного стягнення.

Львівська обласна державна адміністрація просить мешканців та гостей повідомляти про подібні факти, зателефонувавши на «гарячу лінію» 112.

 

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