У Львові дітей учасників бойових дій запрошують на заняття з плавання

В рамках реалізації «Програми навчання плаванню у місті Львові на 2018−2020 роки» для дітей учасників бойових дій оголошується набір у групи з навчання плаванню. Вік учасників — 9−15 років (включно). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Графік змін:

з 12.06.18 до 22.06.18 (12.30- 13.30)

з 04.07.18 до 13.07.18 (12.30- 13.30)

Буде створено 4 групи по 18 осіб.

Заняття будуть відбуватись за адресою: вул. Д. Вітовського, 53. ЛОО ФСТ «Динамо».

Для запису у групу потрібно:

— написати заяву у ЛЦНПУБД (вул. Пекарська, 41)

— копія посвідчення УБД (батька або матері)

— копія свідоцтва про народження дитини. Увага! Якщо в свідоцтві про народження дитини — місце народження не м. Львів, потрібна Форма № 2(довідка про склад сім’ї, дійсна 1 місяць).

У Центрі надання послуг учасникам бойових дій наголошують, що приймаються тільки повні пакети документів.