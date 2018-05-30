У Бориславі жінка викрала автомобіль, який таємно продав її чоловік

В Бориславі жінка заволоділа транспортним засобом, який колись їй належав. Працівники поліції встановлюють обставини правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Бориславське відділення поліції звернувся за допомогою 40-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що 26 травня близько 13.00 невідома особа заволоділа його автомобілем «Volkswagen Golf 3», який він залишив на вулиці Міцкевича.

«Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетна 41-річна жителька міста Дрогобич, попередня власниця транспортного засобу. Також встановлено, що її чоловік продав «Фольксваген», не поставивши до відома дружину. Перебуваючи у Бориславі, жінка випадково побачила автомобіль, вирішила, що його було викрадено та, маючи другу пару ключів, поїхала автомобілем додому», – йдеться у повідомленні.

Наразі вчинок жінки попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.