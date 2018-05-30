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Проблеми «швидких» на Львівщині: яка частина неробочих карет та скільки машин виконують роботу поліклінік

Соломія Григор'єва

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Зараз у Львівській області є близько 200 карет швидкої медичної допомоги, з яких тільки 130 є робочими. Області потребує ще як мінімум 40 машин, а в ідеалі – 80. Про це сьогодні, 30 травня, під час зустрічі з журналістами розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Минулого року для служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ми купили 5 карет швидкої допомоги. На цей рік запланували купівлю ще 7», – зазначила вона.

Також керівниця департаменту додала, що вартість однієї такої машини коливається від 1,9 млн до 2,3 млн.

Згідно статистики, третя частина всіх викликів невідкладної допомоги здійснюється по Львову. За останню добу, 30 травня, катетами «швидкої» було здійснено 869 виїздів. З них по Львову – 312. Кількість бригад – 118, з них у Львові – 25

«У Львові «швидкі» викликають частіше, місцеве населення більш вибагливе. Чому у Львові не дуже прийнято йти до сімейного лікаря. У Львові в кожній поліклініці має бути відділення невідкладної допомоги. Тобто виклики у вечірній час, виклики щодо гіпертонії, підвищеної температури – це робота підрозділу невідкладної допомоги. Має бути бригада, яка нон-стоп забезпечує такі виклики. Подобається нам це чи ні, але ніде в світі «швидкі» не їздять на такі виклики, як в нас», – наголосила Ірина Микичак.

Також І. Микичак, розповіла, що дуже багато машин швидкої допомоги постійно працює на масових заходах. Але варто розуміти, що карети, які викликають на чергування на приватних заходах (концерти, футбольні матчі,…) окремо оплачуються. Організатори офіційно сплачують 700 гривень за кожну годину катери швидкої допомоги. Ці позабюджетні кошти йдуть на розвиток медичної галузі.

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