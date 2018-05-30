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На Зимовій ремонтуватимуть водопровід та каналізацію: на час робіт вулицю буде перекрито для руху транспорту

Юлія Шпак

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На замовлення ЛМКП «Львівводоканал» на вул. Зимовій працюватиме підрядна організація ТзОВ «Метрополіс», яка виконає заміну аварійних ділянок водопровідно-каналізаційних мереж. На час робіт вулицю буде перекрито для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Відповідно до проекту на зазначеній вулиці відбудеться заміна аварійних ділянок водопроводу від вул. Варшавської до перехрестя в районі будинку № 30 по вул. Зимова, загальною довжиною орієнтовано 240 м, із заміною запірної арматури та вводів до будинків та встановленням нових пожежних гідрантів. Водночас відбудеться заміна аварійних ділянок каналізації загальною довжиною орієнтовано 230 м із заміною каналізаційних випусків від будинків та випусків з дощових ринв і влаштуванням по вулиці дощоприймачів з гідрозатворами. Вартість виконання робіт 3,9 млн. грн.», — повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, на час проведення ремонтних робіт із заміни водопровідно-каналізаційних мереж на вул. Зимова, з 09.00 год 1 червня і до 20.00 год 1 вересня 2018 р буде перекрито рух транспорту на вул. Зимова, на ділянці від вул. Варшавська до вул. Тунельна.

Об’їзд вулиці здійснюватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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