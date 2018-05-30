Минулої доби на Донбасі четверо українських захисників отримали поранення

Протягом доби, що минула, обстановка на лінії фронту залишалася контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Попри подальші провокаційні обстріли наших оборонних позицій бойовиками окупаційних адміністрацій РФ, наші захисники перебувають напоготові до будь-яких дій з боку ворога. Внаслідок бойових дій четверо наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня. Наразі вони отримують допомогу у військових мобільних госпіталях. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Національної безпеки України.

Луганський напрямок

Протягом 29 травня тут зафіксовано 9 прицільних ворожих обстрілів. Розриви від ворожих мін калібру 120 мм, що заборонені Мінськими угодами, фіксували наші оборонці поблизу н.п. Зайцеве, Південне та Новотошківське.

Тривалі вогневі провокації з піхотного озброєння: гранатометів, великокаліберних кулеметів ворог здійснював поблизу н.п. Зайцеве, Кримське, Південне, Новотошківське, Лозове.

Донецький напрямок

Протягом минулої доби знову спостерігалася ворожа активність. Тут зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів.

В основному російсько-окупаційні війська застосовували по оборонних позиціях Українських захисників гранатомети різних типів та стрілецьку зброю. Непоодинокі ворожі вогневі провокації фіксувалися в районі н.п. Піщевик, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Лебединське, Гнутове, Піски, Павлопіль, Богданівка, Авдіївка, Широкине, Опитне.

Обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм ворог вів по нашим оборонцям н.п. Старогнатівка, Новоселівка Друга, Опитне, Піски, Богданівка та Широкине.

Окрім цього, по захисникам Лебединського окупанти застосовували протитанковий ракетний комплекс (ПТРК), а по оборонцям Мар’їнки та Павлополя вели вогонь ворожі снайпери.