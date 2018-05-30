Малюків запрошують у Шевченківській гай зустрітися із улюбленими героями казок

У Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького 2-3 червня проходитиме Фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю», який подарує маленьким відвідувачам нагоду зустрітись з улюбленими казковими персонажами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Експозиція музею – старі дерев’яні хати з солом’яними стріхами, зелені дерева, високі смереки, створюють найкращі декорації для відтворення казок.

Учасниками фестивалю є колективи з різних областей України. Цьогоріч окрім Львівських колективів візьмуть участь колективи із м. Івано-Франківська, м. Києва, м. Кропивницького, м. Рівного, міст Бережан, Козови Тернопільської області. Для них це хороша нагода познайомитися із культурними традиціями нашого регіону, відчути гостинність Львова та розважитись.

Оцінює постановки колективів компетентне журі, до складу якого входять професійні актори, режисери, педагоги, діячі культури.

Журі визначає переможців у кожній категорії та за наступними номінаціями: кращий актор; краща режисура; краща сценарна розробка; краще художнє оформлення; краща хореографія; інші номінації на пропозицію журі.

Після завершення виступів учасників відбуватиметься театралізоване урочисте закриття, на якому відбувається нагородження переможців.

Впродовж фестивальних днів окрім вистав, на відвідувачів чекає велика програма розваг. А саме: дискусії та поради батькам від Академії розвитку особистості «Унікум», акторські тренінги для батьків та дітей від театрально-креативної майстерні «Mandragora», створення комп’ютерних ігор та анімації від «Logos IT Academy», виставка екзотичних тварин (папуги, плазуни, ссавці) від Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, флеш-моб складання карти — пазл «Україна моя квітуча».

А також найрізноманітніші майстер-класи та розваги.