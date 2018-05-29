З ними завагітніли 1665 пар: як у Львівському центрі репродуктології дають шанс на батьківство

За минулий рік до Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення звернулося 2 458 подружніх пар, які мали проблеми із безпліддям. Фахівці центру допомогли завагітніти 1 665 парам, а це 65% від усіх звернень за минулий рік.

29 травня у Львівському обласному центрі репродуктивного здоров’я відбувся день відкритих дверей, де спеціалісти Центру розповіли про досягнення в своїй роботі, підняли питання важливості правильного планування сім’ї, вчасного обстеження та правильно підібраного лікування. На захід також прийшли жінки з дітьми, які завдяки кваліфікованій роботі фахівців Центру отримали омріяну можливість стати мамами. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як зазначила директор медзакладу Марія Малачинська, з сімейних пар, які звертаються по допомогу до фахівців Центру репродуктології – 58,8% жінок та 41,2% чоловіків мають безпліддя. Однак при правильно поставленому діагнозу, сучасному лікуванні та професіоналізму спеціалістів Центру – омріяну вагітність отримують 65% пар.

«На жаль, кожна п’ята пара в Україні – безплідна. Тому, розуміємо, що нашій мультидисциплінарній команді слід працювати над цим. Коли виникають проблеми із безпліддям, то у пацієнтів зразу складається думка, що необхідні допоміжні репродуктивні технології (штучне запліднення, – Ред.). Однак 65% пацієнтів, які звернулись до нас з питаннями безпліддя, отримали допомогу і омріяний результат без застосування допоміжних репродуктивних технологій», – наголосила Марія Малачинська.

Керівник Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я додає, що досягнути високих результатів у клініці зуміли завдяки впровадженню інновацій в лікуванні та професіоналізму персоналу.

«Не менш важливими є впровадження інновацій в адмініструванні Центром, що дозволяє лікарям більш ефективно займатись здоров’ям пацієнтів, а самі пацієнти – отримують високий рівень обслуговування. До прикладу, ми запровадили електронну карту пацієнта, впровадили так звану «хірургію одного дня». Адже в Європі 70% операцій проводяться в «хірургії одного дня»: це краще для самого пацієнта, бо, як кажуть, вдома і стіни лікують, пацієнти більше рухаються – швидше одужують. Запровадження принципу «чиста лікарня» дозволило покращити рівень інфекційного контролю. Центр отримав сертифікат ISO 9001 і наші лікарі пройшли відповідне навчання. За підтримки облради та облдержадміністрації вдалося реалізувати проект по енергозбереженню: повністю замінено вікна, утеплено фасад. Ці та інші заходи дозволили підняти рівень роботи центру на дуже високий рівень», – говорить Марія Малачинська.

Велику увагу в Центрі приділяють темі профілактичних оглядів підліткам, оскільки в юному віці можна запобігти інфекціям, які передаються статевим шляхом, що у майбутньому дуже часто призводять до безпліддя.

Для цього фахівці Центру репродуктивного здоров’я створили структурний підрозділ -«Клініка, дружня до молоді».

«Як тільки маля народжується, мама і тато свідомо повинні приводити дитя до спеціалістів і вчасно робити профілактичні огляди. Наступний етап – підлітковий період, де наші діти мусять розуміти, як проходить статевий розвиток, цим у нашому Центрі займаються урологи та гінекологи дитячого та підліткового віку. Далі – репродуктивний вік, де часом потрібно вирішувати всі ці проблеми. Однак, слід усвідомлювати, що їх можна профілактувати ще на попередніх етапах», – зазначила керівниця Центру.

Своєю чергою директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак наголосила на тому, що на Львівщині багато родин завдячують батьківством саме Львівському обласному центрі репродуктології.

«Це начебто і невелика установа, про неї мало знають люди, які не мають цих проблем, однак тут об’єднуються зусилля дуже великої кількості медичних працівників. Часом сюди приходять люди уже зовсім у відчаї, безнадії…Найбільше щастя кожної жінки – народити, виховати здорову дитину. І в області вже є дуже багато сімей, які завдячують Львівському обласному центру репродуктивного здоров’я населення», – наголосила вона.

Також додамо, що пролунало чимало теплих слів вдячності від щасливих матусь, які своїм материнством завдячують Львівському обласному центрі репродуктології.

«Я звернулася в цей Центр ще 12 років тому. Ця установа навіть краща за будь-яку приватну, тут надають допомогу у всьому обсязі, яка необхідна. Не могла завагітніти 10 років, зверталася у різні приватні клініки. Але такого підходу, як в цьому обласному центрі, я ніде не отримала. Три роки тому стала мамою і хочу подякувати працівникам установи, а особливо – директору», – розповіла Лілія Лисих, мама трирічної дівчинки.

Довідка:

Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення – це комунальна медична установа ІІІ рівня акредитації. У Центрі надають спеціалізовану медичну допомогу з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я населенню у Львівській області.

Центр забезпечує спеціалізовану, консультативну, діагностичну та лікувальну допомогу:

-сім’ям в попередженні непланової вагітності;

-жінкам з безпліддям різного генезу, невиношуванням вагітності;

-жінкам в активному репродуктивному віці;

-жінкам в період преклімаксу і клімаксу;

-чоловікам з порушенням репродуктивного і сексуального здоров’я;

-дівчаткам-підліткам з ризиком на формування порушення репродуктивної функції;

-здійснює профілактику та лікування інфекційних хвороб, які передаються статевим шляхом і впливають на репродуктивне здоров’я;

-здійснює профілактику вродженої та спадкової патології;

-забезпечує неінвазійну пренатальну діагностику вагітних;

-забезпечує профілактику та лікування ендокринних захворювань, що призводять до порушення репродуктивного здоров’я;

-здійснює профілактику та діагностику дисгормональних захворювань молочної залози;

-забезпечує консультування з питань психологічної гармонії у шлюбі, психологічний супровід сім’ї на різних етапах її розвитку, індивідуальне психологічне консультування.