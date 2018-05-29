Вночі на Замарстинівській п’яний чоловік вдарив та пограбував перехожу

У Львові вночі чоловік вдарив та пограбував жінку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульній поліції у Львівській області.

«Сьогодні вночі, інспектори Управління патрульної поліції отримали повідомлення про розбій на вулиці Замарстинівській. Очевидці події побачили, як невідомий чоловік вдарив жінку та побіг геть. Громадяни підійшли до потерпілої, щоб допомогти. Жінка попросила викликати патруль та повідомити, що невідомий забрав в неї грошові кошти у розмірі 2500 гривень», – йдеться у повідомленні.

Екіпаж патрульної поліції приїхав на місце та виявив неподалік ймовірного нападника за описом очевидців. Його затримали. Чоловік був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.