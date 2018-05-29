ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі на Замарстинівській п’яний чоловік вдарив та пограбував перехожу

Юлія Шпак

|

У Львові вночі чоловік вдарив та пограбував жінку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульній поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні вночі, інспектори Управління патрульної поліції отримали повідомлення про розбій на вулиці Замарстинівській. Очевидці події побачили, як невідомий чоловік вдарив жінку та побіг геть. Громадяни підійшли до потерпілої, щоб допомогти. Жінка попросила викликати патруль та повідомити, що невідомий забрав в неї грошові кошти у розмірі 2500 гривень», – йдеться у повідомленні.

Екіпаж патрульної поліції приїхав на місце та виявив неподалік ймовірного нападника за описом очевидців. Його затримали. Чоловік був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...