«Вікіпедія» даватиме гроші авторам найкращих українських статей на музичну тематику

Вікіпедія оголосила конкурс статей на музичну тематику українською мовою “Вікі любить музику”, преможці якого отримають цінні призи. Про це повідомляє УП.

Конкурс, спрямований на створення і покращення статей в українській Вікіпедії, триватиме з 1 по 30 червня 2018 року включно.

З детальною інструкцією можна ознайомитися ТУТ.

Переможцями конкурсу стануть два користувача, які наберуть в підсумку найвищий загальний бал в межах групи і отримають приз на суму 5 000 гривень.

Також будуть оголошені додаткові номінації, переможці яких теж отримають цінні призи.

Організатором є громадська організація “Вікімедіа Україна”.

З будь-яких питань стосовно конкурсу, участі у ньому чи співпраці організатори просять писати на електронну адресу: wmusic@wikimedia.org.ua