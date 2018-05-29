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«Вікіпедія» даватиме гроші авторам найкращих українських статей на музичну тематику

Дарина Смеречанська

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Вікіпедія оголосила конкурс статей на музичну тематику українською мовою “Вікі любить музику”, преможці якого отримають цінні призи. Про це повідомляє УП.

 

Конкурс, спрямований на створення і покращення статей в українській Вікіпедії, триватиме з 1 по 30 червня 2018 року включно.

З детальною інструкцією можна ознайомитися ТУТ.

Переможцями конкурсу стануть два користувача, які наберуть в підсумку найвищий загальний бал в межах групи і отримають приз на суму 5 000 гривень.

Також будуть оголошені додаткові номінації, переможці яких теж отримають цінні призи.

Організатором є громадська організація “Вікімедіа Україна”.

З будь-яких питань стосовно конкурсу, участі у ньому чи співпраці організатори просять писати на електронну адресу: wmusic@wikimedia.org.ua

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