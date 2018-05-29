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В Україні немає сироватки від ботулізму, - Курпіта

Юлія Шпак

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В Україні на даний момент немає сироватки від ботулізму. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів гендиректор «Центр громадського здоров’я МОЗ» Володимир Курпіта.

 

Зокрема, за його словами, в Україні повністю відсутня можливість власного виробництва сироваток від ботулізму.

«В Україні не існує власного виробництва сироваток від ботулізму. У принципі, у світі мало країн, де вони випускаються, оскільки це лікарська речовина дуже складно виробляти в незмінній якості, тому його виробляють невеликими партіями. Крім того, закупівля сироваток ніколи не була завданням Моз. Відомство ніколи за всю історію існування незалежної України не купувало цю продукцію. Її завжди купували місцеві органи влади за кошти обласних бюджетів, як правило, в Росії. Коли в України почався конфлікт з Росією, закупівлі припинилися», – повідомив Курпіта.

Також, за його словами, в 2018 році Моз вперше направив частину коштів, які закладені у державному бюджеті на придбання ліків, на придбання сироваток. На це буде витрачено понад 40 мільйонів гривень.

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