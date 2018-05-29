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В суботу у Львові відбудеться майстер-клас «ЗНО з права: лайфхаки для вступників на магістратуру»

Юлія Шпак

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У суботу, 2 червня, о 10.00 год. у Центрі Митрополита Андрея Шептицького, ауд. 203 (м. Львів, вул. Козельницька, 2а), відбудеться майстер-клас «ЗНО з права: лайфхаки для вступників на магістратуру». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На майстер-класі студенти Магістерської програми Школи права УКУ розкажуть, на що звернути увагу під час іспиту, та як краще підготуватися до ЗНО.

Участь у заході безкоштовна, умови попередньої реєстрації за посиланням: http://bit.ly/2KMfy6g

 

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