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У наступному році Львів планує закупити ще 100 великих автобусів

Юлія Шпак

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У 2018 році Львів планує закупити 100 великих автобусів та 10 трамваїв. Про це під час брифінгу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба ЛМР.

 

«Позитивна інформація, яка була озвучена минулого тижня від Європейського інвестиційного банку — розраховуємо на кошти для купівлі додатково 100 великих автобусів, але вже у наступному році, і 10 нових трамваїв. Це буде дуже велика інвестиція. Будемо робити все поступово», — розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 22 березня депутати міської ради дозволили комунальному АПТ №1 на умовах фінансового лізингу придбати 150 автобусів, пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Вартість предмета лізингу – не більше 800 млн грн.

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