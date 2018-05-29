У Львові презентували нові УЗД-апарати для обласних медичних закладів

Сьогодні, 27 травня, три львівські обласні медичні заклади поповнилися новими УЗД-апаратами. Обладнання уже отримано і презентували у трьох медичних закладах: Західноукраїнському дитячому спеціалізованому медичному центрі, Львівському обласному клінічному діагностичному центрі та Львівській обласній клінічній лікарні, передає кореспондент Львівського порталу.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак розповіла, що обладнання закупили у рамках проекту проекту «Онкопревенції».

«Ми завершуємо проект «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області». Завдяки цьому проекту область змогла отримати обладнання, навчання медперсоналу, відкиття скринінгових центрів, оснащення онкоцентру та інших ЗОЗ на суму 10 млн.грн. Закупівлі проводились за міжнародними правилами, і завдяки певній економії, нам вдалося придбати додаткове обладнання для трьох обласних закладів охорони здоров’я та семи центральних районних лікарень», – повідомила директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак.

У порівнянні з вже існуючими апаратами, нові є кращої якості, з зображенням вищого рівня та доступністю візуалізації. Цікаво, що з новим УЗД-апаратом є можливість працювати в реальному режимі, співставляючи зроблене зображення з іншими зробленими за допомогою МРТ, КТ і мамографії. З’явилася можливість краще досліджувати молочну та щитовидну залози, завдяки методу компресійної еластографії, який до цього часу не виконувався.

«Нові апарати є підключені в єдиний реєстр, з програмним забезпеченням, який дозволяє мати зв’язок із сільськими амбулаторіями, жіночими центрами, тому кожен пацієнт буде в електронному реєстрі, що допоможе кооперувати консультації та зусилля всіх медичних закладів області», – додала Ірина Микичак.

Зауважмо, що обстеження пацієнтів мають відбуватися безкоштовно. Згідно з нормативом технічних можливостей лікарі можуть приймати близько 12 осіб за зміну, за попереднім записом.

Фото: Юлія Бойчук