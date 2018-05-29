ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові демонтували 120 незаконних рекламних конструкцій

Олена Карп'юк

|

Минулого тижня у Львові демонтували 120 незаконних рекламних конструкцій. Половину з них зняли самі власники, інші у примусовому порядку демонтовували інженери відділу оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Зовнішня реклама у Львові, яку розміщують на вітринах магазинів, вікнах офісів, подає додаткову інформацію клієнтам та водночас дуже часто спотворює місто. Вітрини, обклеєні яскравими зображеннями, чи інформацією про акційні пропозиції, виглядають неестетично та є недопустимими у Львові», – зазначили у КП «Адміністративно-технічне управління».

Нагадаємо, що перед примусовим демонтажем власнику рекламної конструкції надсилається вимога щодо її узаконення або добровільного демонтажу. Проте якщо підприємець ігнорує вимоги, то працівники «Адміністративно-технічного управління» демонтовують її примусово.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...