Минулого тижня у Львові демонтували 120 незаконних рекламних конструкцій. Половину з них зняли самі власники, інші у примусовому порядку демонтовували інженери відділу оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Зовнішня реклама у Львові, яку розміщують на вітринах магазинів, вікнах офісів, подає додаткову інформацію клієнтам та водночас дуже часто спотворює місто. Вітрини, обклеєні яскравими зображеннями, чи інформацією про акційні пропозиції, виглядають неестетично та є недопустимими у Львові», – зазначили у КП «Адміністративно-технічне управління».

Нагадаємо, що перед примусовим демонтажем власнику рекламної конструкції надсилається вимога щодо її узаконення або добровільного демонтажу. Проте якщо підприємець ігнорує вимоги, то працівники «Адміністративно-технічного управління» демонтовують її примусово.