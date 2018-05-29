Цього року у Львові планують завершити реставрацію церкви святої Параскеви П'ятниці

Цього року буде завершено реставраційно-ремонтні роботи у церкві св. Параскеви П’ятниці, що на вул. Б. Хмельницького, 77. Роботи тут розпочалися у 2017 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ще у 2008 році ми за кошти міста зробили повну заміну даху. На той час це була дуже велика інвестиція, але вона врятувала саму церкву від руйнації. Ця церква є особлива, бо вона одна з найдавніших і намолених у Львові. Цього року ми використаємо більше 1 млн 200 тис грн, щоб привести до пуття фундаменти, зробити ізоляцію, всі роботи, які необхідно, щоб наступні 100−200 років отці не переживали за технічний стан храму», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Реставраційно-ремонтні роботи церкви св. Параскеви П’ятниці розпочалися торік. Проектом передбачено влаштування гідроізоляції церкви св. Параскеви П’ятниці. Тендер на проведення робіт виграло ТзОВ «Еталон Ком». Сума договору на виконання робіт — 1 372 046,86 грн. Роботи заплановано завершити у 2018 році. Зараз підрядною організацією ТзОВ «Еталон Ком» виконано гідроізоляцію зовнішніх стін церкви та влаштовано відмостку. У 2018 році заплановано провести реставрацію каменю на фасадах церкви», — повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

Нагадаємо, у 2018 році у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на проведення реставраційних і ремонтних робіт управлінням охорони історичного середовища передбачено 36,1 млн. грн.

Довідка

Церква Святої Параскеви П’ятниці XVII століття — архітектурна пам’ятка давнього Львова, у якій поєднуються стилі українського, молдавського та західноєвропейського зодчества.

Церква Параскеви — одна з найстаріших у Львові і була збудована ще за княжих часів. Нинішнього вигляду святиня набула у середині XVII століття, коли була відбудована на кошти союзника і свата гетьмана Богдана Хмельницького молдавського господаря Василя Лупула. Ім’я фундатора увіковічене вмуруванням у стіну храму пам’ятної таблиці з гербом молдавських правителів: сонця, місяця і корони над головою буйвола.

Церква до сьогодні зберегла свій первісний вигляд храму-твердині. Збудована у нижній частині з ламаного каменю, вона нагадує міцний бастіон з високою сторожовою вежею. Розміщення церкви далеко поза мурами міста зумовило її оборонний характер, який виявився у стінах товщиною майже у два метри і бійницях верхнього ярусу вежі. У стильових особливостях храму перегукуються готика і бароко. Щипець східного фасаду храму нагадує готичне завершення більшості давніх львівських костелів, жоден з яких не зберігся до наших часів. Прямокутні ніші з боків асоціюються з волоськими і буковинськими церквами, а в головному фасаді храму легко впізнати елементи барочного архітектурного стилю. Церква була найбагатшою серед храмів львівського передмістя: при ній знаходилися шпиталь братства, цвинтар, школа і резиденція священика.

Церква Параскеви має добре збережений інтер’єр. В ньому є найвизначніша пам’ятка давньоукраїнського мистецтва — іконостас, створений талановитими львівськими майстрами початку XVII століття. Шість рядів ікон, об’єднаних ажурною дерев’яною різьбою, свідчать про надзвичайну майстерність тогочасних малярів та різьбярів. Іконостас створювали кілька майстрів з яскравим індивідуальним почерком. В іконах празничного та страсного циклу чи не вперше в історії українського іконопису використано як тло конкретні елементи ландшафту та архітектури. Чотири з сімдесяти ікон багатоярусної композиції виконані у XIX столітті, але своїм мистецьким рівнем поступаються створеним раніше.

Фото: ЛМР