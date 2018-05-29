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Рада ЄС ухвалила виділення мільярда євро допомоги Україні

Дарина Смеречанська

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Рада ЄС погодила з Європарламентом умови виділення Україні макрофінансової допомоги в один млрд євро. Про це повідомляє Укрінформ.

 

«Один мільярд євро позики має забезпечити фінансові потреби України на період у 2,5 року. Кредити сприятимуть економічній стабілізації та реалізації програми структурних реформ, доповнюючи ресурси, виділені МВФ та іншими донорами», – заявили у Раді ЄС.

За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

Як очікується, голосування може відбутись у червні.

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