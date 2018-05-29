Посадовця «Львівтеплоенерго» судитимуть за службову недбалість

Посадовця Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» судитимуть за службову недбалість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 47-річний львів’янин –заступник головного інженера з ремонту комунпідприємства «Львівтеплоенерго», у період з серпня 2015 по серпень 2016 року вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість). Встановлено, що посадовець не довів до відома особи, яка повинна була виконувати технагляд з реконструкції тепломереж на декількох вулицях міста, наказ керівника «Львівтеплоенерго». Комунальник був зобов’язаний проконтролювати як накази виконуються, проте не зробив цього. Таким чином особа роботи виконала, проте від імені іншої фірми, а відтак і гроші за зроблене були перераховані саме цьому суб’єкту господарювання», – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, інтересам Львівської міської ради було завдано збитків на суму близько 227 тис грн, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування до правопорушника застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а на його майно накладено арешт.

Крім цього, з метою відшкодування заподіяної шкоди прокуратурою заявлено цивільний позов на вказану суму.

У разі доведення вини зловмисник може потрапити за ґрати на 5 років. Також йому загрожує трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю і штраф.