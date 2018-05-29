Підприємці бідкаються на корупцію у львівській податковій

Підприємці почали скаржитися на корупційні дії львівських податківців. Уже зафіксовано декілька скарг від підприємців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Громадської ради при ДФС Львівщини.

За їхніми даними, бізнесмени наважились розповісти про те, що стикнулись з прямим перешкоджанням їх діяльності з боку податкової.

«Демонструючи взірцеву податкову історію підприємства та зріст доходів, на початку року змушені були призупинити співпрацю з контрагентом. Останній чесно розповів, що отримав дзвінок від конкретного посадовця ДФС та повідомлення: «Якщо підприємство продовжуватиме співпрацювати з вказаним бізнесом – погано закінчите». Попри добре налагоджену співпрацю, контрагент, через острах мати проблеми з податковою, призупинив закупівлю товару. Збитки підприємства щоденно зростають – йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова податкової комісії Громадської Ради Олег Долінський, Громадська рада при ДФС звернулась до начальника ГУ ДФС у Львівській області Ігоря Кондро з проханням відреагувати на факти корупційних дій працівника та, при підтвердженні даних, звільнити з посади.

Члени Громадської ради наполягають, аби їх включили до робочої групи з розслідування факту зловживань з боку податкової. Підприємці, що пройшли Євромайдан, готові публічно говорити про порушення з боку податкової, називати прізвища та прагнуть, аби український бізнес таки отримав гідні умови для роботи у своїй країні.

За словами голови Громадської ради Ігоря Коця, великої цінністю є те, що підприємці готові сміливо говорити про порушення. Нашим великим завданням є не втратити довіру та докласти усіх зусиль, аби такі інциденти були минулим часів Януковича.