ОСТАННІ НОВИНИ

Підприємці бідкаються на корупцію у львівській податковій

Омелян Шевчук

|

Підприємці почали скаржитися на корупційні дії львівських податківців. Уже зафіксовано декілька скарг від підприємців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Громадської ради при ДФС Львівщини.

 

За їхніми даними, бізнесмени наважились розповісти про те, що стикнулись з прямим перешкоджанням їх діяльності з боку податкової.

«Демонструючи взірцеву податкову історію підприємства та зріст доходів, на початку року змушені були призупинити співпрацю з контрагентом. Останній чесно розповів, що отримав дзвінок від конкретного посадовця ДФС та повідомлення: «Якщо підприємство продовжуватиме співпрацювати з вказаним бізнесом – погано закінчите». Попри добре налагоджену співпрацю, контрагент, через острах мати проблеми з податковою, призупинив закупівлю товару. Збитки підприємства щоденно зростають – йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова податкової комісії Громадської Ради Олег Долінський, Громадська рада при ДФС звернулась до начальника ГУ ДФС у Львівській області Ігоря Кондро з проханням відреагувати на факти корупційних дій працівника та, при підтвердженні  даних, звільнити з посади.

Члени Громадської ради наполягають, аби їх включили до робочої групи з розслідування факту зловживань з боку податкової. Підприємці, що пройшли Євромайдан, готові публічно говорити про порушення з боку податкової, називати прізвища та прагнуть, аби український бізнес таки отримав гідні умови для роботи у своїй країні.

За словами голови Громадської ради Ігоря Коця, великої цінністю є те, що підприємці готові сміливо говорити про порушення. Нашим великим завданням є не втратити довіру та докласти усіх зусиль, аби такі інциденти були минулим часів Януковича.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...