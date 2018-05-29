ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині засудили шахрайку, яка «нажилася» при продажі квартири

Омелян Шевчук

|

На Львівщині засуджено шахрайку, причетну до незаконного заволодіння коштами громадян під час продажу помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, під приводом продажу нерухомого майна (квартири) зловмисниця заволоділа коштами громадян на суму більше ніж 170 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що 63-річна мешканка Стрийського району переконала знайомих вигідно придбати квартиру, оскільки оплату за неї готова була отримувати частинами.

Надалі, без укладення цивільно-правового договору, впродовж 2005 – 2006 років жінка отримала від покупців частину коштів на загальну суму у 171,7 тисяч гривень. Проте, у цей час квартира не була власністю шахрайки ще й перебувала у заставі відповідно до іншого іпотечного договору.

Зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах та підробленні документів.

Рішенням міськрайонного суду шахрайку було визнано винною у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та засуджено до позбавлення волі на п’ять років (з іспитовим терміном два роки). Одночасно судом зобов’язано засуджену стягнути на користь потерпілих незаконно отримані кошти у повному обсязі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...