На Львівщині засудили шахрайку, яка «нажилася» при продажі квартири

На Львівщині засуджено шахрайку, причетну до незаконного заволодіння коштами громадян під час продажу помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, під приводом продажу нерухомого майна (квартири) зловмисниця заволоділа коштами громадян на суму більше ніж 170 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що 63-річна мешканка Стрийського району переконала знайомих вигідно придбати квартиру, оскільки оплату за неї готова була отримувати частинами.

Надалі, без укладення цивільно-правового договору, впродовж 2005 – 2006 років жінка отримала від покупців частину коштів на загальну суму у 171,7 тисяч гривень. Проте, у цей час квартира не була власністю шахрайки ще й перебувала у заставі відповідно до іншого іпотечного договору.

Зловмисниці було повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах та підробленні документів.

Рішенням міськрайонного суду шахрайку було визнано винною у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та засуджено до позбавлення волі на п’ять років (з іспитовим терміном два роки). Одночасно судом зобов’язано засуджену стягнути на користь потерпілих незаконно отримані кошти у повному обсязі.