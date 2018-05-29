Двох чоловіків, які під час пиятики до смерті побили знайомого, взяли під варту

У Львові двом підозрюваним у побитті знайомого обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначається, що органами прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 32-річного та 31-річного львів’ян, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

«Подія трапилась цьогоріч 18 травня у недобудованому приміщенні на вул.Княгині Ольги у м. Львові. Встановлено, що зловмисники напідпитку під час раптового конфлікту із 43-річним знайомим, нанесли йому численні удари руками та ногами по тілу і голові. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям, чоловік помер», – йдеться у повідомленні.

Франківським районним судом м. Львова чоловікам обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою (без альтернативи внесення застави).

Зазначимо, що у провадженні призначено низку експертиз та здійснюються слідчі (розшукові) дії.

Довідково: у разі доведення вини підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.