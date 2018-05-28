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Завтра Львову прогнозують до 27 градусів тепла

Юлія Шпак

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Завтра, 29 травня, у Львові буде суха та сонячна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

 

Так, завтра опади не прогнозуються. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 10 – 12°, вдень 25 – 27° тепла.

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