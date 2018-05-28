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Патрульні оштрафували підприємця, який самовільно перекрив автодорогу Західний обхід Львова

Юлія Шпак

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Патрульні склали постанови на підприємця, який перекрив автодорогу Західний обхід Львова через  встановлення рекламних конструкцій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що нещодавно патрульним надійшло повідомлення, що на автодорозі Західний обхід Львова відбувається перекриття дороги державного значення.

«Інспектори прибули на місце події та побачили, що два водії кранів заблокували рух на дорозі та встановлюють рекламну конструкцію. Внаслідок цих дій утворився корок довжиною 3 кілометри у дві сторони. Також на місце події приїхали працівники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції та прокуратура, оскільки відбулося перекриття дороги державного значення. Патрульні надали вимогу припинити роботи та почали складати акти обстеження вулично-шляхової мережі. Рух відновили», – йдеться у повідомленні.

Також у патрульній поліції додають, що відповідальну за встановлення реклами особу притягнули до адміністративної відповідальності. Всіх учасників запросили до Пустомитівського відділу поліції для дачі пояснень.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області

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