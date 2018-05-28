У МОЗ назвали 8 причин, чому не варто відвідувати солярій

Статистика свідчить, що молодь у всьому світі частіше користується соляріями, ніж дорослі. Саме тому напередодні марафонів випускних балів і, відповідно, масових походів у солярії заради красивої засмаги у Міністерстві охорони здоров’я України нагадують, чому цього робити не варто.

«Під час засмаги у солярії людина отримує високий рівень УФ-випромінювання (UVA та UVB) протягом короткого проміжку часу, тому існує ризик, що походи у солярій можуть бути шкідливими для здоров’я», – йдеться у повідомленні.