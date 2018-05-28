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У МОЗ назвали 8 причин, чому не варто відвідувати солярій

Юлія Шпак

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Статистика свідчить, що молодь у всьому світі частіше користується соляріями, ніж дорослі. Саме тому напередодні марафонів випускних балів і, відповідно, масових походів у солярії заради красивої засмаги у Міністерстві охорони здоров’я України нагадують, чому цього робити не варто.

 

«Під час засмаги у солярії людина отримує високий рівень УФ-випромінювання (UVA та UVB) протягом короткого проміжку часу, тому існує ризик, що походи у солярій можуть бути шкідливими для здоров’я», – йдеться у повідомленні.

  • Дослідження доводять, що відвідування солярію може призвести до раку шкіри, катаракти та раку очей
  • У молодих людей ризик раку вищий. Вчені дослідили, що серед жінок у віці до 30 років, які регулярно відвідували солярії, ризик розвитку меланоми був у шість разів вищий, ніж серед тих, які не засмагали.
  • Вчені констатують, що довше і частіше ви відвідуєте солярій, то більшим стає ризик розвитку раку
  • Старі і нові моделі обладнання для штучної засмаги однаково шкідливі для здоров’я
  • Штучна засмага пересушує шкіру і прискорює її старіння (особливо у разі опіку), сприяє появі зморшок та вікових плям.
  • Відвідування солярію не є безпечним способом стимулювання вироблення в організмі вітаміну D. Таким чином найкращий спосіб – це прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням усіх правил безпеки перебування на сонці.
  • Існує певне переконання, що так звана «базова засмага» захищає шкіру від опіків у разі надмірного перебування на сонці. Утім немає жодних доказів на підтвердження цієї думки.
  • У багатьох країнах світу солярії заборонені або їх використання обмежено законом.
  • Дуже важливо пояснювати своїм дітям про основні ризики пов’язані із штучною засмагою і недоцільність відвідування солярію, щоб мати чудовий вигляд на випускному чи іншій вечірці.

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