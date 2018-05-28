У Львові збудуть дитячу туристичну базу за вісім мільйонів гривень

Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації 22 травня підписало договір з ТОВ «Градобуд-Престиж» на будівництво дитячої туристичної бази Центру краєзнавства, екскурсій і туризму за вісім мільйонів гривень. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro, пишуть «Наші.гроші».

Згідно з угодою, туристичну базу збудують у Львові на вул. Івана Франка, 156. Окрім основних робіт, протягом 2018 року «Градобуд-Престиж» встановить в приміщенні пожежну сигналізацію, обладнання і меблі, зробить зовнішнє освітлення та упорядкує територію бази. Найдорожче Управлінню капітального будівництва обійдеться будівництво приміщення (1,8 млн грн) та обладнання і меблі (1,3 млн грн).

Роботи планують завершити до грудня 2019 року або до кінця будівництва, якщо проект вчасно фінансуватимуть.

Окрім компанії-переможця, у тендері брало участь ТОВ «Талісман». Під час торгів фірми не змінювали своїх пропозицій. Однак ціна «Градобуд-Престиж» була на 60,5 нижчою, ніж ціна конкурента.

Фірма «Градобуд-Престиж» зареєстрована 2013 року, юридична адреса – в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району, фактичне місцерозташування – в Стрию. Її власниками є Василь Загородний та Андрій Яцура, який водночас є керівником фірми. Протягом 2017-2018 років «Градобуд-Престиж» підписала 20 договорів на загальну суму 51,9 млн грн. Фірма співпрацює із замовником не вперше – минулого року вони підписали договір на добудову школи в с. Батятичі (Кам’янка-Бузький район) за 32 млн грн.

Раніше, у 2016 році, Управління капітального будівництва вже проводило тендер на будівництво цієї туристичної бази. Тоді у торгах взяли участь дві пов’язані фірми – ТОВ «Львівський будівельний холдинг» та ТОВ «ВІ. АЙ. ПІ. Будівельна компанія».