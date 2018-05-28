У Львові після ремонту відкрили вулицю Рутковича

У Львові після ремонту для проїзду транспорту відкрили вулицю Рутковича. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

«Це вулиця того другого Львова, яким він може стати років через 10. Для цього, щоб це сталося, треба вкладати душу в проекти реконструкції кожної вулиці, думати, як нею будуть користуватися люди, і дбати про те, щоб простір був зручний для них і естетичний для очей. І ще потрібно, щоб протягом тих 10 років відбувся капітальний ремонт в головах», – написав він.

Нагадаємо, Львівський портал писав, що вулицю Рутковича на ремонт закрили 3 жовтня 2017 року.

Фото: Facebook-сторінка – Олега Шміда