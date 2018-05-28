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Росіянка з трьома дітьми попросила статус біженки через переслідування

Юлія Шпак

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Учора ввечері на українському кордоні громадянка Російської Федерації з трьома дітьми попросила статус біженки. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

 

Під час прикордонного контролю у пункті пропуску «Сеньківка» жінка, яка прибула з дітьми 2005, 2007 та 2009 років народження, звернулася до прикордонників Чернігівського загону з проханням про надання їй статусу біженки. Росіянка повідомила, що на території РФ її переслідують за релігійними мотивами.

Громадянку  Росії пропущено на територію України  та поінформовано ДМС України в Київській області.

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