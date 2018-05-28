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На Сихові загорілася маршрутка

Вероніка Рой

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Сьогодні, 28 травня, у Львові на кінцевій зупинці згоріла маршрутка № 42. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця ГУ ДСНС Львівщини Христина Авдєєва.

 

За її словами, повідомленні про пожежу надійшло о 16:38.

«Автобус курсував за маршрутом №42. Маршрутка перебувала кінцевій станції «Санта-Барбара». Водій побачив, як з-під капоту йде дим, відімкнув самостійно електроживлення в транспортному засобі, скористався трьома вогнегасниками та намагався самотужки загасити пожежу, але це йому не вдалося, і буквально за вісім хвилин автобус повністю палав. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав», – розповіла Христина Авдєєва.

Як додала речниця ГУ ДСНС Львівщини, на місце події приїхали рятувальники та погасили пожежу за допомогою трьох пожежних стволів та води. Повністю полум’я вдалось погасити о 16:52.

Додамо, що маршрут №42 обслуговує приватний перевізник — АТП-14 630.

 

Фото: Варта-1, Богдан Гладик

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