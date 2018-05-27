Зсув ґрунту на Закарпатті перекрив трасу «Мукачево – Рогатин»

У Закарпатській області стався зсув ґрунту, який перекрив трасу «Мукачево – Рогатин». Про це мовиться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

У суботу після 16-ї години поблизу с.Ділове стався зсув ґрунту. Маса вологої землі із рештками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення «Мукачево – Рогатин», яка після міжнародної траси «Київ – Чоп» є основною транспортною артерією Закарпаття. По обидва боки від зсуву утворилася черга з автомобілів.

«На місце вже виїхали дорожні служби, які розчищають проїзд за допомогою спецтехніки, – повідомляє Геннадій Москаль. – Задіяні також рятувальники. Протягом кількох годин автомобільних рух трасою має бути відновлений. Даних, що хтось постраждав внаслідок зсуву, немає, ситуація знаходиться під контролем місцевої влади».

Фото: сайт Г.Москаля