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У США помер астронавт, який побував на Місяці

Дарина Смеречанська

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Алан Бін, астронавт NASA, четверта людина, що ступила на поверхню Місяця, і художник помер 26 травня у віці 86 років у Х’юстонській лікарні, штат Техас. Смерть настала після раптового захворювання за два тижні до цього. Про це повідомляє Укрінформ.

 

Льотчик-випробувач в ВМС США Бін був одним із 14 стажистів, відібраних НАСА для своєї третьої групи космонавтів в жовтні 1963 року. Він двічі літав у космос, спочатку в якості пілота-місячного модуля на Аполлоні 12, другої місії з приземлення на Місяць, а потім в якості командира другого екіпажу польоту на першу космічну станцію Сполучених Штатів, Skylab, у липні 1973 року, повідомляє NASA.

Під час польоту місії “Аполло 12” в листопаді 1969 року Алан Бін вийшов на поверхню супутника Землі слідом за командиром Чарлзом Конрадом. Він став четвертою людиною, яка ступила на Місяць. Під час двох місячних прогулянок Бін допоміг розгорнути кілька наземних експериментів і встановив першу атомну генераторну станцію на Місяці, щоб забезпечити джерело енергії. Він і Конрад оглянули роботизований космічний корабель Surveyor і зібрали близько 34 кілограмів каміння і місячного грунту для вивчення на Землі.

Загалом Бін провів 69 днів, 15 годин і 45 хвилин в космосі, включаючи 31 годину та 31 хвилину на поверхні Місяця.

З 1975 року він працював як цивільний фахівець і займався підготовкою астронавтів. Ще через кілька років він звільнився і присвятив себе живопису. Бін присвятив свій час створенню художнього звіту про перше дослідження людства в іншому світі.

NASA зазначає, що його роботи були популярні у фанатів космічної тематики.

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