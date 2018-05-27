У Львові невідомі серед ночі поцупили авто на «бляхах», причепивши його тросом до свого «БМВ»

Сьогодні вночі на вулиці Кукурудзяна,1 поцупили автомобіль «БМВ» сталевого кольору на польській реєстрації RJА 54392. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, до правоохоронців нині надійшло повідомлення про те, що близько опівночі власник автівки виявив її відсутність. Машина мала бути припаркована біля фірми «Орлан», однак її на місці не було.

В автомобілі було пошкоджено зчеплення, але вона заводилася. Було приблизно 4 літри пального.

Як зазначається, охоронець фірми повідомив, що біля нього крутились невідомі особи, які під”їхали на «БМВ» номер 987-05ТВ зачепили за трос і потягнули її.