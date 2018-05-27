Під зруйнованим українським пам'ятником нема могил воїнів УПА, - Інститут національної пам'яті Польщі

На кладовищі у польських Грушовичах, неподалік Перемишля, закінчилися археологічні роботи на місці зруйнованого пам’ятника воїнам УПА, що тривали три дні. Про це повідомляє УП.

“Повідомлення слід очікувати в понеділок”, – заявив представник Інституту національної пам’яті Польщі Богуслав Клещинський.

Водночас відомство повідомило, що проведені дослідження судово-медичної експертизи не дають підстав визнати, що на місці демонтованого пам’ятника в честь УПА є колективні або одиночні могили членів цього українського формування.

Під час археологічних робіт “був знайдений ряд поховань жінок, чоловіків і дітей в різному віці, але поки немає жодної передумови, щоб стверджувати, що це поховання, пов’язані з воєнними діями”, сказав Клещинський.

З української сторони на розкопках були присутніми п’ятеро експертів.

Як повідомляв Львівський портал, під зруйнованим пам’ятником на честь УПА на цвинтарі у Грушовичах у Польщі виявлено перші поховання.

Довідка:

Пам’ятник на кладовищі в Грушовичах був зведений в 1994 році. Його побудували у формі воріт, половини яких об’єднано у верхній частині металевоим гербом України. На дошках був напис “Героям УПА. Слава борцям за волю України”. Три роки тому з пам’ятника знято таблиці присвячені УПА. В останні роки пам’ятник неодноразово нищили і осквернювали. 26 квітня 2017 року рішенням війта ґміни Стубно, на території якої розташоване село Грушовичі, пам’ятник було демонтовано.

Фото: УП