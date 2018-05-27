ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Яворівського полігону знайшли тіло військового

Дарина Смеречанська

|

У Львівській області біля Яворівського військового полігону було виявлено мертвим 38-річного військовослужбовця. Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, передає УНІАН.

Згідно з інформацією, в одній з лісопосадок біля Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) 26 травня виявили мертвим військовослужбовця, який проходив перепідготовку за однією з військових спеціальностей.

«Обставини смерті військовослужбовця встановлюють співробітники військової служби правопорядку та військової прокуратури», – зазначив Поронюк.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...