Малюків та їхніх батьків у Львові кличуть на фестиваль «kіDDay»

«Медіатека» запрошує батьків із дітьми на дитячий фестиваль «kіDDay». Про це повідомляють організатори у соцмережах.
Для дітей та їх батьків у стінах «Медіатеки» проводитимуться майстер-класи, виставки, мультпокази, театральні вистави, зона для фотосету, смаколики та розмальовка облич.
«Приходьте усією сім’єю! Сумно не буде нікому!», – запевняють організатори.
1 червня (п’ятниця)
19.00 – 21.00 – відкриття фестивалю. ЧитанкаFEST
2 червня (субота)
12.00 – 12.40 – майстр-клас зі створення власної книжки від Насті Введенської
14.00-14.30 – презентація проектів “Майстерня міста”
16.00- 17.00 – еко-вистава “Все тільки в наших руках” (Театр ЗМВ ЛГМО ” ЗОЛОТА МОЛОДЬ ВИННИК”)
18.00 – 20.00 – фан-зустріч з Басею (Lviv-the city of literature)
3 червня (неділя)
13.00 – 14.00 – відкриття виставки дитячого живопису “Весяниний позитив” і “Мій ангелик”
15.30 – 16.30 – майстр-клас малювання на таканині з Олею Стеблак.
16.30 – 17.30 – фотосет
17.30 – 19.00 – мультпоказ.
Дарина Смеречанська